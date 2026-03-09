Новым верховным лидером Ирана стал сын погибшего Хаменеи Моджтаба

Новым верховным лидером Ирана стал старший сын погибшего Али Хаменеи — Моджтаба. Его избрал Совет экспертов Ирана. Об этом сообщают иранские госагентства.

«На сегодняшнем чрезвычайном заседании аятолла Сейед Моджтаба Хоссейни Хаменеи был единогласно избран уважаемыми представителями Совета экспертов третьим лидером священной системы Исламской Республики Иран», — указано в сообщении.

Al Hadath сообщил о ранении сына Али Хаменеи во время атаки

