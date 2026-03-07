Al Hadath сообщил о ранении сына Али Хаменеи во время атаки

Сын погибшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи Моджтаба получил ранение в ходе одной из недавних атак. Данную информацию сообщил телеканал Al Hadath.

По данным источника, Моджтаба, скорее всего, был ранен во время атаки, но остался жив. Подробности о его состоянии и обстоятельствах происшествия пока не раскрываются. Официального подтверждения этой информации от иранских властей не поступало.

Напомним, Али Хаменеи был убит в своей резиденции в первый же день военной операции Израиля и США — 28 февраля. Спустя два дня, 2 марта, от полученных ранений скончалась его супруга. В ответ на эти события Тегеран наносит ракетные и дроновые удары по американским военным базам на Ближнем Востоке. Одновременно Иран готовится к выборам нового верховного лидера. Позже появилась информация, что новым верховным лидером Ирана избран Моджтаба Хаменеи. Решение Совета аятолл было принято под давлением Корпуса стражей исламской революции.