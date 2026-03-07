Заседание по выборам преемника Али Хаменеи пройдёт в течение суток

В Иране Совет экспертов может приступить к избранию нового верховного лидера в течение ближайших суток. Такой прогноз озвучил член этого влиятельного духовного органа аятолла Хосейн Мозаффари, его слова приводит иранское агентство Fars.

Мозаффари сообщил, что члены Совета экспертов с нетерпением ожидают момента, когда можно будет провести собрание для обсуждения и избрания того, кто станет следующим верховным лидером и преемником мученика-имама.

«Мы надеемся, что с Божьей помощью это произойдёт в ближайшие 24 часа», — заявил он.

Представитель Совета уточнил, что пока заседаний по вопросу преемника не проводилось. В связи с этим он обратился к населению с просьбой игнорировать недостоверные сведения о том, кто станет следующим руководителем страны.