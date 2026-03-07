Заседание по выборам преемника Али Хаменеи пройдёт в течение суток
Обложка © ТАСС / Sergey Guneev
В Иране Совет экспертов может приступить к избранию нового верховного лидера в течение ближайших суток. Такой прогноз озвучил член этого влиятельного духовного органа аятолла Хосейн Мозаффари, его слова приводит иранское агентство Fars.
Мозаффари сообщил, что члены Совета экспертов с нетерпением ожидают момента, когда можно будет провести собрание для обсуждения и избрания того, кто станет следующим верховным лидером и преемником мученика-имама.
«Мы надеемся, что с Божьей помощью это произойдёт в ближайшие 24 часа», — заявил он.
Представитель Совета уточнил, что пока заседаний по вопросу преемника не проводилось. В связи с этим он обратился к населению с просьбой игнорировать недостоверные сведения о том, кто станет следующим руководителем страны.
Напомним, 28 февраля Израиль и США начали совместную военную операцию против Ирана. Удары нанесли не только по военной инфраструктуре, но и по школам, больницам, жилым кварталам. Жертвами бомбардировок в Иране стали 1045 человек. Среди погибших — верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи. Позже независимые СМИ писали, будто под давлением КСИР новым руководителем страны объявлен сын погибшего аятоллы Моджтаба Хаменеи, но похоже, что эта информация не подтвердилась. К слову, Трамп счёл неприемлемой кандидатуру сына Хаменеи на пост верховного лидера Ирана
