Трамп хочет участвовать в выборах верховного лидера Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что считает необходимым лично участвовать в выборе следующего верховного лидера Ирана. По словам американского лидера, в качестве возможного преемника рассматривается сын погибшего аятоллы Али Хаменеи — Моджтаба Хаменеи. Этот вариант Трамп назвал неприемлемым.

«Они зря тратят время. Сын Хаменеи — ничтожество. Я должен участвовать в назначении, как и в случае с Делси Родригес в Венесуэле», — заявил Трамп в интервью Axios.

Трамп подчеркнул, что новый руководитель Ирана, по его мнению, не должен продолжать политику Али Хаменеи. Он также отметил, что в противном случае США могут снова столкнуться с военным конфликтом.