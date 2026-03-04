Владимир Путин
4 марта, 14:20

Трампу и Нетаньяху предложили дать Нобелевскую премию мира за войну против Ирана

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Генеральный консул Израиля в Нью-Йорке Офир Акунис предложил присудить Нобелевскую премию мира президенту США Дональду Трампу и Биньямину Нетаньяху. Поводом стала война против Ирана. С такой идеей он выступил в эфире Fox News.

«Я не знаю, смотрит ли нас президент Трамп. Я не знаю, смотрит ли он нас прямо сейчас, но я думаю, что президент Трамп и премьер-министр Биньямин Нетаньяху заслуживают Нобелевскую премию мира», — сказал он.

Акунис провёл параллель с 1979 годом, когда награду получили президент Египта Анвар Садат и премьер-министр Израиля Менахем Бегин. Тогда премию дали за мирный договор между странами.

Почти все страны НАТО вдруг позабыли о международном праве, чтобы поддержать бомбардировки Ирана со стороны США и Израиля. Только одно европейское государство выступило против эскалации в регионе и не разрешило США бить с его территории. Теперь Трамп грозит ему разрывом торговых связей.

