Губернатор Калифорнии заявил о начале деменции у Трампа

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом усомнился в психическом здоровье президента США Дональда Трампа. Поводом стал пост Трампа в соцсети Truth Social, в котором он эмоционально заявил, что Ньюсом якобы только что снял свою кандидатуру с выборов президента. При этом губернатор никогда официально не объявлял о намерении участвовать в гонке.

«Ух ты. Президент чувствует себя хуже, чем обычно, сегодня вечером», — написал Ньюсом в X, намекнув на возможные проблемы с когнитивными способностями главы государства.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб рассказал, что Дональд Трамп перепутал его с норвежским премьером и отправил письмо, предназначавшееся ему. В интервью VG финский лидер поделился курьёзом: Трамп обсуждал с обоими политиками Нобелевскую премию и Гренландию, так и не заметив ошибки.