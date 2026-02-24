Губернатор Калифорнии заявил о начале деменции у Трампа
Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом усомнился в психическом здоровье президента США Дональда Трампа. Поводом стал пост Трампа в соцсети Truth Social, в котором он эмоционально заявил, что Ньюсом якобы только что снял свою кандидатуру с выборов президента. При этом губернатор никогда официально не объявлял о намерении участвовать в гонке.
«Ух ты. Президент чувствует себя хуже, чем обычно, сегодня вечером», — написал Ньюсом в X, намекнув на возможные проблемы с когнитивными способностями главы государства.
Ранее президент Финляндии Александр Стубб рассказал, что Дональд Трамп перепутал его с норвежским премьером и отправил письмо, предназначавшееся ему. В интервью VG финский лидер поделился курьёзом: Трамп обсуждал с обоими политиками Нобелевскую премию и Гренландию, так и не заметив ошибки.
