24 февраля, 14:49

«Дорогой Йонас»: Трамп перепутал Стубба с премьером Норвегии

Трамп перепутал Стубба с премьером Норвегии и отправил по ошибке письмо

Обложка © ТАСС / AP

Президент Финляндии Александр Стубб рассказал, как глава США Дональд Трамп перепутал его с норвежским премьером и прислал предназначавшееся ему письмо. В интервью норвежской газете VG финский лидер поделился курьёзной историей.

В январе Стубб и премьер Норвегии Йонас Гар Стёре направили Трампу совместное письмо. Норвежец получил ответ 19 января. А на днях выяснилось, что идентичное сообщение пришло и в Хельсинки.

«Я получил точно такое же сообщение. В моём тоже было написано: «Дорогой Йонас», — заявил Стубб.

Трамп обсуждал с обоими политиками тему Нобелевской премии мира и вопрос Гренландии, но так и не заметил свою ошибку.

Видимо, Трамп не так уж серьёзно относится к перепискам с иностранными лидерами. Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон раскритиковал американского лидера за публикацию скриншотов из их личного диалога. В том самом чате глава Пятой республики писал, что не понимает действий своего коллеги в отношении Гренландии.

Владимир Озеров
