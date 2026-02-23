Владимир Путин
Регион
23 февраля, 13:58

Стубб признал, что все решения стран Европы принимаются в условиях хаоса

Александр Стубб. Обложка © X / Alexander Stubb

Европа продвигается вперёд и принимает решения в основном под давлением кризисов и последующего хаоса. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб на совместной пресс-конференции с лидером Франции Эмманюэлем Макроном в Париже.

«Я хорошо знаю, что Европа никогда не бывает идеальной. Мы продвигаемся вперёд в три этапа: кризис, хаос и недостаточно оптимальное решение, но это всё же Европа», — сказал он.

Глава финского государства подчеркнул, что принятие решений в Европе часто происходит через серию сложных и непредсказуемых событий. По его словам, именно кризисы и вызванный ими хаос стимулируют движение вперёд, даже если результат оказывается далёким от идеала.

Ранее сообщалось, что европейские страны, в частности Великобритания, способствовали затягиванию боевых действий на Украине. Лондон несёт ответственность за срыв мирного урегулирования, которое могло положить конец конфликту ещё в 2022 году.

BannerImage
