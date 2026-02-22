Зарубежное издание Strategic Culture опубликовало материал, в котором обвиняет европейские державы, и в первую очередь Великобританию, в намеренном затягивании боевых действий на Украине. По мнению авторов публикации, именно Лондон несёт ответственность за срыв мирного урегулирования, который мог положить конец противостоянию ещё в 2022 году.

«Британия имеет злонамеренную историю саботажа мирной дипломатии на Украине. В апреле 2022 года, как раз когда украинская и российская стороны договорились о скорейшем прекращении конфликта, разразившегося в феврале, тогдашний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон внезапно вмешался, чтобы убедить киевский режим продолжать войну, пообещав больше оружия НАТО. Печальным результатом стал конфликт, которые длится четыре года», — говорится в публикации.

Как напоминает издание, весной того года Москва и Киев были близки к достижению договорённостей о прекращении огня. Однако вмешательство премьер-министра Британии Бориса Джонсона, который пообещал украинскому руководству наращивание поставок вооружений от НАТО, убедило Киев продолжить конфликт.

В Strategic Culture также обращают внимание на смену риторики за океаном. Администрация Дональда Трампа, как отмечается в статье, осознала бесперспективность попыток нанести Москве «стратегическое поражение» и стремится выйти из прокси-войны. В то же время европейские элиты, пораженные, по мнению авторов, русофобией, продолжают цепляться за этот провальный сценарий и не готовы к рациональному диалогу с Кремлём.

Особая роль в разжигании враждебности отводится «устаревшей империи» — Британии. Вместе с Францией она выступает ядром так называемой «коалиции желающих». Предложение разместить на украинской территории войска этих двух стран в качестве гарантий безопасности авторы расценивают как провокацию, направленную на срыв любого потенциального соглашения. Москва неоднократно давала понять, что присутствие натовских сил на Украине для неё неприемлемо и является красной линией.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Песков заявил, что тяжело называть удачными для европейской дипломатии времена, когда за неё отвечает Кая Каллас. По словам представителя Кремля, сама работа Каллас на посту главы евродипломатии наглядно демонстрирует, что внешнеполитическая служба Евросоюза сейчас находится в кризисе.