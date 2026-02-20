Тяжело называть удачными для европейской дипломатии времена, когда за неё отвечает Кая Каллас. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя документ с требованиями к России по Украине, который глава евродипломатии разослала странам ЕС.

«Я думаю, что полномочия госпожи Каи Каллас не являются веком золотой дипломатии для европейского континента», — сдержанно отметил Песков в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

По словам представителя Кремля, сама работа Каллас на посту главы евродипломатии наглядно демонстрирует, что внешнеполитическая служба Евросоюза сейчас находится в кризисе.

Ранее Life.ru рассказывал, что Кая Каллас разослала странам Евросоюза документ с требованиями к России по Украине. Там она указывает, что РФ якобы должна сократить численность армии, вывести все войска, а также начать выплачивать Киеву репарации.