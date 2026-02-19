Глава европейской дипломатии Кая Каллас могла бы стать главным претендентом на премию за политическую бездарность, если бы такая награда существовала. Такое мнение высказал член конституционного комитета Совета Федерации Алексей Пушков, комментируя распространённый Каллас среди стран ЕС документ с требованиями к России по Украине.

«Если бы политикам, как актёрам за неудачные роли, присуждали «Золотую малину» за политическую бездарность, то главным претендентом на такую премию, несомненно, должна была бы стать Кая Каллас. Премию ей можно дать и по совокупности «достижений», а можно и за последнюю роль — комический фарс со списком требований ЕС к России», — написал Пушков в своём телеграм-канале.

Сенатор отметил, что в списке Каллас содержатся те же требования, которые известны уже несколько лет, и ничего нового в нём нет. По его словам, это лишь невыполнимые требования к России, давно отброшенные ходом событий. Политик констатировал, что Европа таким образом ещё раз подтвердила, что за столом переговоров по Украине ей делать нечего, а сам список Каллас сработал с обратным эффектом.

Ранее Каллас во время общения с прессой неожиданно заговорила о своём чтении и выразила уверенность, что это сделает её умнее. Вероятно, на это её подтолкнула критика со стороны коллег. Так, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что у Каллас нет необходимых знаний и опыта. Владимир Мединский предложил ей пройти исторический ликбез. В Норвегии дипломату также посоветовали лучше изучить историю собственной страны — Эстонии.