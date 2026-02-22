Владимир Зеленский заблуждается, полагая, что ввод европейских или натовских войск поможет Киеву переломить ход конфликта на Украине. Такое мнение высказал член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема в соцсети X.

«Почему-то у Зеленского сложилось ошибочное представление о том, что, если конфликт обострится и НАТО введёт войска, то у него будет больше шансов победить Россию. Напротив, вступление альянса приведёт к уничтожению Украины», — отметил политик.

Мема призвал Киев к скорейшему заключению мирного соглашения, подчеркнув, что время играет против Украины.

«Попытка атаковать территорию Москвы — это красная линия, пересечение которой необходимо избегать», — выделил он опасность ударов по территории России.

В МИД России неоднократно заявляли, что размещение войск НАТО на Украине категорически неприемлемо и чревато резкой эскалацией. В Москве такие планы называют подстрекательством к продолжению боевых действий.

Ранее Армандо Мема уже предупреждал о последствиях отправки войск НАТО на Украину. На попытки Зеленского наскрести себе помощь, финский политик задался риторическим вопросом о том, насколько глупым нужно быть, думая об отправке западных войск, не задумываясь об ужасных последствиях для всей Европы.