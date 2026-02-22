Зеленский сообщил о тяжёлой обстановке на Украине из-за удара ВС РФ по энергетике

Владимир Зеленский заявил, что ситуация в стране осложнилась после ночных российских ударов. Он также подтвердил, что атаки были нанесены по объектам энергетической инфраструктуры, что сказалось на функционировании энергосистемы.

«Было почти 50 ракет, в том числе 22 баллистические, а также 297 дронов разных типов», — написал Зеленский в своём телерам-канале.

Напомним, что бойцы ВС РФ нанесли высокоточные удары по объектам военно-промышленного комплекса и энергетической инфраструктуры Украины. Все назначенные цели были поражены.