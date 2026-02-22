ВС РФ ударили по логистическому центру и местам хранения украинских БПЛА
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ID1974
За минувшие сутки ВС РФ продолжили наносить удары по целям на Украине, поражены логистический центр и место хранения беспилотников с комплектующими. Об этом сообщило Минобороны. Армия России использовала ударные БПЛА, ракеты и артиллерию.
«Нанесено поражение <...> пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 144 районах», — добавили в ведомстве.
Ранее Минобороны отчиталось об уничтожении очередной пусковой установки американской РСЗО HIMARS. Для удара использовались ударные беспилотники.
