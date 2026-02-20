За прошедшую неделю российские военные уничтожили пусковую установку американской реактивной системы залпового огня HIMARS, принадлежащую Вооружённым силам Украины. Об этом сказано в сводке Минобороны России.

В Генштабе ВС РФ сообщили о наступлении Южной группировки войск на Славянск

В Генштабе ВС РФ сообщили о наступлении Южной группировки войск на Славянск

Ранее Life.ru сообщал, что ВС РФ сдержали натиск ВСУ на Запорожье. Киев бросил туда свои резервы. Бойцы «Днепра» заняли Магдалиновку и Запасное. Они создают плацдарм для наступления на дорогу снабжения противника.