В Генштабе ВС РФ сообщили о наступлении Южной группировки войск на Славянск
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Подразделения группировки войск «Южная» ведут бои за Константиновку в Донецкой Народной Республике и продолжают наступление на широком фронте. Об этом сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской в интервью газете «Красная звезда».
По его словам, более половины территории Константиновки находится под контролем российских войск. Он отметил, что соединения и части группировки также продвигаются от Северска в направлении Славянска.
Рудской сообщил, что в 2025 году подразделения «Южной» группировки заняли 49 населённых пунктов. Среди них, по его словам, крупные укреплённые районы — Курахово, Часов Яр и Северск. Он уточнил, что боевые действия в районе Константиновки продолжаются.
В Генеральном штабе России также сообщили о новой особенности ведения боевых действий в зоне СВО. Речь идёт о формировании перед передним краем так называемой зоны сплошного огневого поражения. Противника в этой зоне поражают массированным огнём и с применением беспилотных летательных аппаратов. По его словам, такая тактика используется для подавления сил противника ещё до их выхода на передовые позиции.
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