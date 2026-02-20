В Генштабе ВС РФ сообщили о наступлении Южной группировки войск на Славянск

Подразделения группировки войск «Южная» ведут бои за Константиновку в Донецкой Народной Республике и продолжают наступление на широком фронте. Об этом сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской в интервью газете «Красная звезда».

По его словам, более половины территории Константиновки находится под контролем российских войск. Он отметил, что соединения и части группировки также продвигаются от Северска в направлении Славянска.

Рудской сообщил, что в 2025 году подразделения «Южной» группировки заняли 49 населённых пунктов. Среди них, по его словам, крупные укреплённые районы — Курахово, Часов Яр и Северск. Он уточнил, что боевые действия в районе Константиновки продолжаются.