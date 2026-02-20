В Генштабе РФ назвали новую тактику боёв в зоне СВО

На территории СВО появилась новая особенность боевых действий — зона сплошного огневого поражения перед передним краем. Противника там уничтожают массированным огнём и беспилотниками. Об этом сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба — первый заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

«Это полоса перед передним краем глубиной до 15 километров, в которой войска противника подлежат поражению в первую очередь за счёт массированного применения огневых средств и беспилотных систем различного назначения», — заявил Рудской в интервью газете «Красная звезда».

Генерал добавил, что в этих зонах ведут «охоту» за техникой и живой силой противника. В таких условиях украинские войска не могут собрать у линии соприкосновения достаточное количество сил и средств для наступления.