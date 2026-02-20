Олимпиада в Милане
20 февраля, 02:16

В Генштабе РФ назвали новую тактику боёв в зоне СВО

Генштаб: Зоны сплошного огневого поражения стали новой тактикой боёв на СВО

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

На территории СВО появилась новая особенность боевых действий — зона сплошного огневого поражения перед передним краем. Противника там уничтожают массированным огнём и беспилотниками. Об этом сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба — первый заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

«Это полоса перед передним краем глубиной до 15 километров, в которой войска противника подлежат поражению в первую очередь за счёт массированного применения огневых средств и беспилотных систем различного назначения»,заявил Рудской в интервью газете «Красная звезда».

Генерал добавил, что в этих зонах ведут «охоту» за техникой и живой силой противника. В таких условиях украинские войска не могут собрать у линии соприкосновения достаточное количество сил и средств для наступления.

С начала года ВС РФ освободили 42 населённых пункта в зоне СВО
С начала года ВС РФ освободили 42 населённых пункта в зоне СВО

Ранее Рудской сообщил, что потери украинских вооружённых формирований с начала СВО превысили 1,5 миллиона человек. В 2025 году украинская армия лишилась около 6700 танков и боевых бронированных машин, более 12 тысяч орудий и миномётов.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

Лия Мурадьян
