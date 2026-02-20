Олимпиада в Милане
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 февраля, 21:32

Генштаб РФ: С начала СВО Украина потеряла более 1,5 миллиона военнослужащих

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camera 51

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camera 51

Потери вооружённых формирований Украины с начала СВО превысили 1,5 миллиона человек. Об этом сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба, первый замначальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

По его словам, значительная часть этих потерь приходится на FPV-дроны, используемые украинской армией. В 2025 году, по его словам, потери ВСУ составили около 6700 танков и боевых бронированных машин, более 12 тысяч орудий и миномётов, а в живой силе — свыше 520 тысяч военнослужащих.

Рудской отметил в интервью «Красной звезде», что данные учитывают погибших, раненых и выбывших из строя военнослужащих. В Генштабе также подчеркнули, что статистика собирается постоянно и уточняется по мере проведения боевых операций.

ВСУ вывели остатки «полка смерти» из Сумской области из-за серьёзных потерь
ВСУ вывели остатки «полка смерти» из Сумской области из-за серьёзных потерь

Ранее Life.ru писал, что к весне потери ВСУ могут превысить два миллиона человек, поскольку Владимир Зеленский отказался от «плохого мира» и намерен продолжать боевые действия. По его словам, Киев будет добиваться долгосрочного урегулирования конфликта, не соглашаясь на быстрые компромиссы.

Все самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.

BannerImage
Юния Ларсон
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar