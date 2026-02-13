К весне потери украинской армии могут превысить два миллиона человек. Об этом сообщает американский журнал The Atlantic.

Издание напоминает, что главарь киевского режима Владимир Зеленский принял решение продолжать боевые действия, отказавшись от условий «плохого мира». Он заявил о намерении добиваться долгосрочного урегулирования, отвергая возможность быстрых политических компромиссов.

При этом ранее Зеленский в разы занизил потери ВСУ с начала конфликта. По его словам, украинская армия якобы лишилась всего 55 тысяч военных. Военные блогеры отмечают, что он занизил реальное количество примерно на миллион.

Также Life.ru сообщал, что СМИ оценили потери мужчин на Украине в 2,2 млн. Если в середине 2021 года на Украине проживало около 12,9 млн мужчин в возрасте 18–60 лет, то в 2025 году — уже 10,7 млн