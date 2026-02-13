«Гарантии безопасности» как рычаг: США поставили условие Зеленскому

США не планируют предоставлять Украине гарантии безопасности, пока Киев не достигнет договорённостей о мирном соглашении с Москвой. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на европейских и американских чиновников.

По данным издания, в Вашингтоне рассматривают тему гарантий как инструмент давления на украинскую сторону. Один из американских чиновников высокого ранга заявил Politico, что президент США Дональд Трамп использует вопрос гарантий безопасности как рычаг влияния на Зеленского в рамках переговорного процесса.

Вопрос гарантий безопасности — один из ключевых в любых переговорах по Украине: Киев добивается чётких механизмов защиты на случай нового обострения и настаивает, что без них сложно подписывать устойчивое мирное соглашение. При этом в США и Европе обсуждаются разные форматы гарантий и “разделение ответственности”, а в публичных заявлениях американская сторона уже раньше давала понять, что не готова брать на себя “значительные” гарантии, перекладывая большую часть на европейцев.

На этом фоне вокруг переговоров постоянно всплывают темы сроков и условий: в медиа появлялась информация о привязке гарантий к параметрам возможной сделки и территориальным уступкам, а также о том, что Вашингтон подталкивает стороны к продвижению переговоров в ближайшие месяцы. К слову, другие СМИ утверждают, что в ближайшие недели президент США Дональд Трамп может окончательно отойти от участия в урегулировании украинского конфликта.