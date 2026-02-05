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Регион
Опубликовано 5 февраля, 12:35

Военблогер Гузенко: Зеленский занизил потери ВСУ на миллион человек

Обложка © Gettyimages / Sean Gallup

Обложка © Gettyimages / Sean Gallup

Военный блогер Егор Гузенко раскритиковал заявление экс-комика Владимира Зеленского о потерях ВСУ. В эфире французского телеканала глава киевского режима назвал цифру в 55 тысяч погибших украинских военных, однако реально число шокировало и самих ВСУшников.

«Зеленский ударился головой. Правдивую цифру погибших украинских военных перепутал на миллион «с хвостиком», написал Гузенко в своём Telegram-канале.

По мнению военкора, который освещает ход СВО, реальные потери Украины могут превышать озвученную Зеленским цифру более чем в 20 раз.

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Ранее сообщалось, что Полтавская область лидирует среди украинских регионов по числу погибших военнослужащих ВСУ за прошедшую неделю. За этот период было идентифицировано 27 человек из данного региона. Отмечается, что Полтавщина регулярно занимает первое место по потерям среди областей Украины. В то же время, в районах Купянска и Купянска-Узлового общие потери ВСУ оцениваются в 5,5 тысячи человек.

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Алиса Хуссаин
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