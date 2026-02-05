Военный блогер Егор Гузенко раскритиковал заявление экс-комика Владимира Зеленского о потерях ВСУ. В эфире французского телеканала глава киевского режима назвал цифру в 55 тысяч погибших украинских военных, однако реально число шокировало и самих ВСУшников.

«Зеленский ударился головой. Правдивую цифру погибших украинских военных перепутал на миллион «с хвостиком», — написал Гузенко в своём Telegram-канале.

По мнению военкора, который освещает ход СВО, реальные потери Украины могут превышать озвученную Зеленским цифру более чем в 20 раз.