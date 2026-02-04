Командование ВСУ не выдаёт документы о смерти даже при наличии тела
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На Сумском направлении командование 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ отказывается признавать своих солдат погибшими. Об этом сообщает медиа-ресурс «Северный ветер».
По его данным, даже при наличии тел и свидетелей гибели родственникам отказывают в выдаче документов о смерти. В качестве формального предлога требуют подтверждающий тест ДНК, который часто невозможно оперативно провести в зоне боевых действий.
«Родственникам отказываются выдавать необходимые документы под предлогом отсутствия подтверждающего теста ДНК», — говорится в публикации.
Как утверждает источник, такая практика позволяет командованию занижать реальные потери и не производить семьям погибших положенные выплаты.
Ранее сдавшийся в плен военнослужащий ВСУ Владимир Литкин сообщил российскому Минобороны, что украинское командование объявляет убитых солдат пропавшими без вести, чтобы не выплачивать компенсации семьям. По его словам, это приводит к тому, что тела погибших остаются на поле боя.
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