За последнюю неделю больше всего погибших военнослужащих ВСУ были родом из Полтавской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«Полтавская область практически каждую неделю удерживает лидерство по количеству потерь среди украинских регионов. Чем не угодил столь тихий украинский регион для киевского режима, до сих пор не ясно», — говорится в сообщении.

По словам собеседника агентства, Полтавская область продолжает бить рекорды по потерям. Сообщалось о гибели 27 человек из региона, часть из которых уже опознана и возвращена Россией в рамках гуманитарного обмена.

Полтавская область находится в центральной части Украины. По данным на 2022 год, там проживало 1 350 564 человек.

Ранее сообщалось, что украинские войска спешно оставляют позиции в Краснопольском районе Сумской области. Оборона ВСУ на этом участке «трещит по швам», а личный состав отступает, оставляя вооружение и снаряжение. На оставленных позициях также находят пустые бутылки от спиртного и средства индивидуальной защиты.