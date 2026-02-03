Взрывы прогремели в Киеве, Харькове и Днепропетровске
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Ночью 3 февраля в нескольких городах Украины прогремели взрывы. По данным местных СМИ, их услышали жители Киева, Харькова и Днепропетровска.
Власти объявили воздушную тревогу в Киеве и десяти областях. Среди них Днепропетровская, Харьковская, Винницкая, Житомирская, Киевская, Кировоградская, Полтавская, Сумская, Черкасская и Черниговская.
Накануне российские оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М» ударили по позициям украинских зенитных систем С-300 и реактивных установок HIMARS. Военные уничтожили цели в Черкасской и Сумской областях.
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