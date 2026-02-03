Взрывы прогремели в Киеве, Харькове и Днепропетровске

Ночью 3 февраля в нескольких городах Украины прогремели взрывы. По данным местных СМИ, их услышали жители Киева, Харькова и Днепропетровска.

Власти объявили воздушную тревогу в Киеве и десяти областях. Среди них Днепропетровская, Харьковская, Винницкая, Житомирская, Киевская, Кировоградская, Полтавская, Сумская, Черкасская и Черниговская.