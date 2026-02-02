Медведев: Беспилотники в корне изменили картину военных действий

Боевые действия стали невозможны без применения беспилотной авиация, которая зачастую определяет исход боёв на конкретном участке фронта. Таким мнением поделился зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в интервью журналистам ТАСС, Reuters и проекту Wargonzo.

«Беспилотные летательные аппараты в корне изменили картину военных действий. И это необратимое изменение», — подчеркнул политик.

Медведев уверен, что никакого возврата к прежней тактике ведения боёв уже не будет, а отстающим придётся догонять уровень развития беспилотных технологий, прилагая для этого максимальные усилия.

В том же интервью Медведев отметил, что любой политик, возглавляющий ядерную державу, не может полностью исключать возможность применения ядерного оружия. Вопрос бывшему президенту России задал журналист Семён Пегов, поинтересовавшись, смог бы Медведев в критической ситуации «нажать ту самую кнопку».