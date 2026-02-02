Медведев допустил, что Украина продолжит своё существование «в каком-то виде»
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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Украина продолжит своё существование как государство, но только после смены власти. Свою позицию он изложил в интервью ТАСС, Reuters и проекту Wargonzo.
«Это не означает, что само государство закончится — оно в каком-то виде сохранится. В каком, ещё раз говорю, — я не знаю», — подчеркнул Медведев.
В этом же интервью Медведев заявил, что дни Владимира Зеленского сочтены. По словам российского политика, этот процесс он не в силах остановить, поскольку «Аннушка уже разлила масло».
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