Медведев допустил, что Украина продолжит своё существование «в каком-то виде»

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Украина продолжит своё существование как государство, но только после смены власти. Свою позицию он изложил в интервью ТАСС, Reuters и проекту Wargonzo.

«Это не означает, что само государство закончится — оно в каком-то виде сохранится. В каком, ещё раз говорю, — я не знаю», — подчеркнул Медведев.

В этом же интервью Медведев заявил, что дни Владимира Зеленского сочтены. По словам российского политика, этот процесс он не в силах остановить, поскольку «Аннушка уже разлила масло».