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Опубликовано 5 января, 09:18

Все посадки завалены трупами: как ВСУ «экономят» на выплатах за погибших бойцов

Пленный боец ВСУ рассказал, как командование уклоняется от выплат семьям погибших

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camer

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camer

Украинское командование массово объявляет убитых солдат пропавшими без вести, чтобы не платить семьям компенсации. Об этом на допросе заявил сдавшийся в плен военнослужащий ВСУ Владимир Литкин, его показания публикует Минобороны России.

«У нас много убитых, но их объявляют пропавшими без вести, чтобы не выплачивать компенсацию. Трупами все посадки завалены, мне уже сниться начали. Но кто их заберёт, там везде прилёты идут, посадки обстреливают», — утверждает он.

Солдат также рассказал об обстоятельствах пленения: его подразделение отправили в лесополосу для оборудования позиций, но уже на следующее утро российская разведка взяла всё под контроль, не дав ничего построить.

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Литкин сдался в плен под Красноармейском. Ранее он рассказал, как украинский беспилотник убил его сослуживца в тот самый момент, когда они уже сложили оружие и сдавались российским разведчикам. По его словам, их уже взяли со связанными руками, когда в напарника попал сброс с дрона.

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Юрий Лысенко
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