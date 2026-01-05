Командование ВСУ перебросило разведбат к полку идейных нацистов и зэков в Сумской области
Нацполк ВСУ «Арей» в Сумской области получил в подкрепление отдельный разведбат
ВСУ. Обложка © mil.gov.ua
В Сумской области командование ВСУ перебросило к нацполку «Арей», который участвовал в курской авантюре, отдельный разведывательный батальон. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.
«Для усиления 253-го отдельного штурмового полка «Арей» переброшен 53-й отдельный разведбатальон», — подчеркнул источник агентства.
Он отметил, что противник продолжает перебрасывать подкрепления в Краснопольский район, чтобы удержать позиции и проводить контратаки. Собеседник агентства также уточнил, что подразделения 253-го отдельного штурмового полка «Арей», ранее существовавшего как батальон и состоящего из идейных нацистов, также передислоцированы в этот район.
По данным журналистов, полк ВСУ понёс значительные потери в ходе вторжения в Курскую область. Как рассказали военные, основу полка, помимо нацистов, составляют осуждённые по тяжёлым статьям бывшие заключённые, а также иностранные наёмники.
Напомним, в начале года военнослужащих украинского нацбата «Арей», участвовавших во вторжении в Курскую область и понёсших там большие потери, перебросили на Сумское направление. Украинская армия задействовала их для контратак и попыток вернуть утраченные позиции в районе Высокого.
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