В Сумской области командование ВСУ перебросило к нацполку «Арей», который участвовал в курской авантюре, отдельный разведывательный батальон. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

«Для усиления 253-го отдельного штурмового полка «Арей» переброшен 53-й отдельный разведбатальон», — подчеркнул источник агентства.

Он отметил, что противник продолжает перебрасывать подкрепления в Краснопольский район, чтобы удержать позиции и проводить контратаки. Собеседник агентства также уточнил, что подразделения 253-го отдельного штурмового полка «Арей», ранее существовавшего как батальон и состоящего из идейных нацистов, также передислоцированы в этот район.

По данным журналистов, полк ВСУ понёс значительные потери в ходе вторжения в Курскую область. Как рассказали военные, основу полка, помимо нацистов, составляют осуждённые по тяжёлым статьям бывшие заключённые, а также иностранные наёмники.

Напомним, в начале года военнослужащих украинского нацбата «Арей», участвовавших во вторжении в Курскую область и понёсших там большие потери, перебросили на Сумское направление. Украинская армия задействовала их для контратак и попыток вернуть утраченные позиции в районе Высокого.