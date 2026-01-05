Спецподразделение украинской военной разведки «Центр Тимура» выводят с Волчанского направления для восполнения потерь. Об этом сообщили РИА «Новости» в российских силовых структурах.

«Командование ВСУ выводит с Волчанского направления подразделение ГУР «Центр Тимура» на восполнение потерь, оно зачастую использовалось как штурмовая пехота», — сказал собеседник агентства.

Ранее появилось видео ликвидации американского БТР и бойцов ВСУ под Волчанском Харьковской области. В операции участвовали военнослужащие сводного подразделения «Запад-Ахмат» и сотрудники ОМВД по Курчалоевскому району Чечни.

Также Life.ru сообщал, что на Запорожском направлении нанесён удар по элитному украинскому подразделению. В районе Железнодорожного под массированным ударом оказался взвод формирования «Волки да Винчи», существенная часть которого была уничтожена. В результате было ликвидировано около десяти военных.