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Опубликовано 5 января, 07:28

Элитный украинский спецназ ГУР «Центр Тимура» отводят с фронта из-за критических потерь

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alim Yakubov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alim Yakubov

Спецподразделение украинской военной разведки «Центр Тимура» выводят с Волчанского направления для восполнения потерь. Об этом сообщили РИА «Новости» в российских силовых структурах.

«Командование ВСУ выводит с Волчанского направления подразделение ГУР «Центр Тимура» на восполнение потерь, оно зачастую использовалось как штурмовая пехота», — сказал собеседник агентства.

Ранее появилось видео ликвидации американского БТР и бойцов ВСУ под Волчанском Харьковской области. В операции участвовали военнослужащие сводного подразделения «Запад-Ахмат» и сотрудники ОМВД по Курчалоевскому району Чечни.

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Также Life.ru сообщал, что на Запорожском направлении нанесён удар по элитному украинскому подразделению. В районе Железнодорожного под массированным ударом оказался взвод формирования «Волки да Винчи», существенная часть которого была уничтожена. В результате было ликвидировано около десяти военных.

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Наталья Афонина
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