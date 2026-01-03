На Запорожском направлении нанесён серьёзный удар по одному из наиболее подготовленных формирований украинской армии. Об этом сообщил ТАСС советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский.

«В Железнодорожном Запорожской области под массированный удар попал очередной взвод элитных боевиков «Волки да Винчи», существенная часть этого взвода уничтожена», — сказал он.

Кимаковский уточнил, что в результате погибли порядка десяти боевиков.

Ранее сообщалось, что украинское элитное подразделение «Волки да Винчи» находится в критическом положении в районе Гуляйполя. Бойцы формирования настаивают на срочном выводе из-под Верхней Терсы из-за катастрофического уровня потерь. В результате двух массированных ударов было ликвидировано более 40 военнослужащих этого подразделения, что и вынудило их требовать отступления.