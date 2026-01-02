ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 2 января, 06:37

Бойцы ВСУ из «Волков да Винчи» требуют вывода из-под Гуляйполя из-за тяжёлых потерь

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / OLEH SLEPCHENKO

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / OLEH SLEPCHENKO

Элитное украинское подразделение «Волки да Винчи» оказалось в крайне тяжёлом положении под Гуляйполем. По данным советника главы ДНР Игоря Кимаковского, бойцы требуют срочного вывода из района Верхней Терсы из-за катастрофических потерь.

«Волки да Винчи» требуют вывода из под Верхней Терсы в окрестностях Гуляйполя»,заявил Кимаковский в беседе с ТАСС.

Он также отметил, что за последние сутки в результате двух массированных ударов было уничтожено более 40 военнослужащих этого формирования. Именно эти тяжёлые потери стали причиной требования об отступлении.

Сырский: В ВСУ идёт расследование из-за потери командного пункта в Гуляйполе
Сырский: В ВСУ идёт расследование из-за потери командного пункта в Гуляйполе
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин получил сведения об установлении контроля над Гуляйполем в Запорожской области и Димитровым в Донецкой Народной Республике. Город Гуляйполе был занят силами группировки «Восток». По информации, озвученной губернатором Евгением Балицким, после взятия города российскими подразделениями линия соприкосновения в Запорожской области сместилась вглубь территории, расстояние до Запорожья сократилось до менее чем 100 километров. Он охарактеризовал действия подразделений группировки войск «Восток» как блестящие и мужественные.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Алиса Хуссаин
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar