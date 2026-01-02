Элитное украинское подразделение «Волки да Винчи» оказалось в крайне тяжёлом положении под Гуляйполем. По данным советника главы ДНР Игоря Кимаковского, бойцы требуют срочного вывода из района Верхней Терсы из-за катастрофических потерь.

«Волки да Винчи» требуют вывода из под Верхней Терсы в окрестностях Гуляйполя», — заявил Кимаковский в беседе с ТАСС.

Он также отметил, что за последние сутки в результате двух массированных ударов было уничтожено более 40 военнослужащих этого формирования. Именно эти тяжёлые потери стали причиной требования об отступлении.