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Опубликовано 27 декабря 2025, 21:10

Российским военным осталось меньше 100 километров до Запорожья

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Kandinskiy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Kandinskiy

После освобождения города Гуляйполе российскими войсками линия фронта в Запорожской области продвинулась вглубь региона, до города Запорожье осталось менее 100 километров. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий в своём Telegram-канале. По его словам, подразделения группировки войск «Восток» провели «блестящую и мужественную операцию», что позволило приблизить победу и занять ранее контролируемые Вооружёнными силами Украины (ВСУ) территории.

«Менее 100 километров остаётся до города Запорожье, линия фронта отодвинута в глубину области», — подчеркнул Балицкий.

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Ранее сообщалось, что освобождение Гуляйполя стало важным этапом для дальнейшего продвижения российских войск по Запорожскому направлению. Город и окружающий район площадью более 76 квадратных километров перешли под контроль подразделений 57-й и 60-й отдельной мотострелковых бригад 5-й армии, 114-го мотострелкового полка 127-й дивизии 5-й армии и 38-й отдельной мотострелковой бригады 35-й армии группировки «Восток».

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Антон Голыбин
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