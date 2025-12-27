Освободившие Димитров военные вышли на связь с Путиным

Российский военные вышли на прямую видеосвязь с президентом России из освобождённого города Димитров в ДНР. Владимир Путин получил прямой доклад от командования роты и поблагодарил личный состав за службу.

Командир подразделения доложил главе государства об установлении полного контроля над городом по состоянию на 27 декабря. Он подчеркнул, что его рота принимала непосредственное участие в завершающих боях за этот населённый пункт. В ходе общения глава государства выразил признательность бойцам за их профессионализм и высокую результативность. Он также передал всем военнослужащим поздравления с наступающим Новым годом.

«Товарищ верховный главнокомандующий, я командир 1-й роты 1-го батальона 5-й бригады. Нахожусь в городе Димитров... На 27 декабря 2025 года город находится под нашим контролем», — доложил Путину командир роты.

Напомним, что Владимир Путин лично посетил пункт управления объединённой группировки войск в субботу для оценки текущей обстановки. Начальник Генерального штаба проинформировал его о ситуации в зоне специальной военной операции. Командующие группировками «Центр» и «Восток» представили главе государства детальный отчёт о выполнении задач. В ходе этого президенту доложили об освобождении населённых пунктов Гуляйполе в Запорожской области и Димитров в ДНР.