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Опубликовано 27 декабря 2025, 17:31

Путину доложили об освобождении Гуляйполя в Запорожской области и Димитрова в ДНР

Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Президент России Владимир Путин получил доклад об освобождении Гуляйполя в Запорожской области и Димитрова в Донецкой Народной Республике. Об этом проинформировала пресс-служба Кремля по итогам его совещания на пункте управления объединённой группировкой войск.

Командующие группировками «Центр» и «Восток» вместе с подчинёнными командирами доложили главе государства о ходе выполнения боевых задач. Они отчитались об освобождении указанных населённых пунктов в ходе проводимых операций.

ВС России за неделю освободили восемь населённых пунктов в зоне проведения СВО
ВС России за неделю освободили восемь населённых пунктов в зоне проведения СВО

Напомним, что Владимир Путин в субботу лично посетил командный пункт, где проходит управление войсками специальной военной операции. В ходе проведённого совещания начальник Генерального штаба доложил президенту об актуальной оперативной обстановке в зоне СВО.

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Юлия Сафиулина
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