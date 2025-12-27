Путину доложили об освобождении Гуляйполя в Запорожской области и Димитрова в ДНР

Президент России Владимир Путин получил доклад об освобождении Гуляйполя в Запорожской области и Димитрова в Донецкой Народной Республике. Об этом проинформировала пресс-служба Кремля по итогам его совещания на пункте управления объединённой группировкой войск.

Командующие группировками «Центр» и «Восток» вместе с подчинёнными командирами доложили главе государства о ходе выполнения боевых задач. Они отчитались об освобождении указанных населённых пунктов в ходе проводимых операций.

Напомним, что Владимир Путин в субботу лично посетил командный пункт, где проходит управление войсками специальной военной операции. В ходе проведённого совещания начальник Генерального штаба доложил президенту об актуальной оперативной обстановке в зоне СВО.