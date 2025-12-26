ВС России за неделю освободили восемь населённых пунктов в зоне проведения СВО

За минувшую неделю ВС России освободили восемь населённых пунктов в зоне проведения СВО, сообщили в Минобороны. Последний из них — Косовцево Запорожской области.

В целом, в течение недели подразделения наши бойцы освободили Высокое Сумской области, а в Харьковской области — Вильчу и Прилипку. В то же время бойцы в Донецкой Народной Республике взяли Свято-Покровское и Светлое. В свою очередь в Днепропетровской области заняли Андреевку, а в Запорожской — Заречное.

Ранее российские войска заняли командный пункт ВСУ в Гуляйполе Запорожской области. Судя по громкому видео, украинские военные буквально убежали с позиций, бросив штаб со всей техникой, служебными картами и даже личными вещами. В Киеве заявили, что проведут расследовании.