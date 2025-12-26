ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 26 декабря 2025, 09:39

ВС России за неделю освободили восемь населённых пунктов в зоне проведения СВО

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

За минувшую неделю ВС России освободили восемь населённых пунктов в зоне проведения СВО, сообщили в Минобороны. Последний из них — Косовцево Запорожской области.

В целом, в течение недели подразделения наши бойцы освободили Высокое Сумской области, а в Харьковской области — Вильчу и Прилипку. В то же время бойцы в Донецкой Народной Республике взяли Свято-Покровское и Светлое. В свою очередь в Днепропетровской области заняли Андреевку, а в Запорожской — Заречное.

Военный аналитик призвал не ждать полного краха обороны ВСУ в ближайшие месяцы
Военный аналитик призвал не ждать полного краха обороны ВСУ в ближайшие месяцы

Ранее российские войска заняли командный пункт ВСУ в Гуляйполе Запорожской области. Судя по громкому видео, украинские военные буквально убежали с позиций, бросив штаб со всей техникой, служебными картами и даже личными вещами. В Киеве заявили, что проведут расследовании.

Оперативные материалы о ходе спецоперациив разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Матвей Константинов
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Минобороны РФ
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar