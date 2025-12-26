Военный аналитик призвал не ждать полного краха обороны ВСУ в ближайшие месяцы

Оборона Вооружённых сил Украины (ВСУ) не рухнет стихийно в ближайшие месяцы, несмотря на потери. Такую оценку дал военный аналитик, полковник Генштаба в отставке Андрей Демуренко в беседе с «Лентой.ру».

По его словам, украинские войска продолжат отступать, а российские — наступать в прежнем темпе, без резких прорывов. Однако эксперт не ждёт молниеносных успехов.

«Резких изменений в ближайшие один-два месяца я не вижу. Будем наступать медленно и планомерно — в первую очередь в сторону Днепропетровской области и на Запорожье», — заключил специалист.

А ранее Life.ru писал, что российские войска прорвали оборону ВСУ к западу от Орехова. По состоянию на утро 25 декабря, прорыв обороны ВСУ в ширину составляет уже более 20 километров.