Российские военные прорвали оборону ВСУ к западу от Орехова

Вооружённые силы России успешно развивают наступление на Запорожском направлении, по состоянию на утро 25 декабря прорыв обороны ВСУ в ширину составляет уже более 20 километров. Об этом сообщил военный блогер Юрий Подоляка в своем телеграм-канале. По его словам, успехи ВС РФ имеют оперативно-тактическое значение.

«Если ещё несколько дней назад в этом были какие-то сомнения, то сегодня об этом уже можно говорить. <...> Речь идёт об прорыве здесь фронта ВСУ нашей группировкой «Днепр». <...> Причём, на ширине более 20 км и на глубину уже местами более 8 км», — отметил блогер, добавив, что на этом проблемы у противника на этом участке фронта не закончатся.