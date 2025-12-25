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Опубликовано 25 декабря 2025, 10:00

Российские военные прорвали оборону ВСУ к западу от Орехова

Блогер Подоляка сообщил о прорыве фронта на 20 км на Запорожском направлении

Обложка © ТАСС / Александр Полегенько

Обложка © ТАСС / Александр Полегенько

Вооружённые силы России успешно развивают наступление на Запорожском направлении, по состоянию на утро 25 декабря прорыв обороны ВСУ в ширину составляет уже более 20 километров. Об этом сообщил военный блогер Юрий Подоляка в своем телеграм-канале. По его словам, успехи ВС РФ имеют оперативно-тактическое значение.

«Если ещё несколько дней назад в этом были какие-то сомнения, то сегодня об этом уже можно говорить. <...> Речь идёт об прорыве здесь фронта ВСУ нашей группировкой «Днепр». <...> Причём, на ширине более 20 км и на глубину уже местами более 8 км», — отметил блогер, добавив, что на этом проблемы у противника на этом участке фронта не закончатся.

Новости СВО. Армия России освободила Заречное, ВСУ близки к окружению в Константиновке, Киев ставит условие по выводу войск из ДНР, 25 декабря
Новости СВО. Армия России освободила Заречное, ВСУ близки к окружению в Константиновке, Киев ставит условие по выводу войск из ДНР, 25 декабря

Ранее синоптик назвал погоду в зоне проведения СВО идеальной для уничтожения ВСУ. По словам Евгения Тишковца, такое «окно» возможно благодаря морозу до -16 градусов и отличной видимости.

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Матвей Константинов
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