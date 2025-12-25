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Опубликовано 25 декабря 2025, 07:49

Синоптик назвал погоду в зоне СВО идеальной для уничтожения ВСУ

Обложка © ТАСС / Александр Река

Обложка © ТАСС / Александр Река

В зоне СВО утром установилась ясная и морозная погода. Температура опустилась до -11…-16 градусов, а видимость отличная — более 10 километров. Об этом сообщил в своём телеграм-канале метеоролог Евгений Тишковец, назвавший такую погоду идеальной для уничтожения ВСУ.

В зоне СВО сложилась идеальная погода для уничтожения ВСУ. Фото © Telegram / ChasovojPogody

В зоне СВО сложилась идеальная погода для уничтожения ВСУ. Фото © Telegram / ChasovojPogody

В течение всего дня сохранится господство антициклона. Будет солнечно, практически без снега, с тихим ветром. Дневная температура составит -2…-7. Метеоролог считает эти условия «идеальным «окном» погоды».

Однако уже в пятницу ситуация резко ухудшится. На смену ясной погоде придёт североатлантический циклон, который принесёт сильные снегопады и метель.

По прогнозу, снег начнётся ночью в приграничных областях, а днём метель накроет всю линию боевого соприкосновения. Видимость упадет до 1-4 км, поднимется штормовой ветер, а температура будет около 0…-5 градусов.

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Никита Никонов
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