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Регион
Опубликовано 25 декабря 2025, 05:12

Элитный спецназ отступает с двумя подразделениями ВСУ после разгрома под Сумами

Обложка © Getty Images / Wolfgang Schwan / Anadolu

Обложка © Getty Images / Wolfgang Schwan / Anadolu

Вооружённые силы Украины (ВСУ) приказали отводить некоторые подразделения вглубь Краснопольского района Сумской области, что связано с понесёнными там потерями. В частности, отступают подразделения 119-й отдельной бригады территориальной обороны (ТРО), спецрота 58-й отдельной мотопехотной бригады (омпбр) и спецназ Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

«В Краснопольском районе ВСУ, понеся большие потери, вынужденно отводят подразделения 119 обр ТРО, спецроты 58 омпбр и спецназ ГПСУ на более выгодные позиции вглубь Сумской области», — сообщили «Бесстрашные» из группировки российских войск «Север» через свою страницу в соцсетях «Северный ветер».

В то же время, штурмовые группы «Северян» продолжают наступление в Андреевке и на других участках фронта в Сумском и Краснопольском районах. За последние сутки продвижение составило до 700 метров.

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Ранее командование украинской армии подтвердило, что военнослужащие ВСУ приняли решение отступить со своих позиций в Сумской области под натиском ВС РФ. Российским солдатам удалось прорвать разграничительную линию, а Киев теперь пытается стабилизировать фронт. В связи с этим ВСУ направили элитный спецназ исправлять ситуацию под Сумами.

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Андрей Бражников
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