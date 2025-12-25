Вооружённые силы Украины (ВСУ) приказали отводить некоторые подразделения вглубь Краснопольского района Сумской области, что связано с понесёнными там потерями. В частности, отступают подразделения 119-й отдельной бригады территориальной обороны (ТРО), спецрота 58-й отдельной мотопехотной бригады (омпбр) и спецназ Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

«В Краснопольском районе ВСУ, понеся большие потери, вынужденно отводят подразделения 119 обр ТРО, спецроты 58 омпбр и спецназ ГПСУ на более выгодные позиции вглубь Сумской области», — сообщили «Бесстрашные» из группировки российских войск «Север» через свою страницу в соцсетях «Северный ветер».

В то же время, штурмовые группы «Северян» продолжают наступление в Андреевке и на других участках фронта в Сумском и Краснопольском районах. За последние сутки продвижение составило до 700 метров.