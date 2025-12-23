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Опубликовано 23 декабря 2025, 12:31

Генерал раскрыл, какой должна быть глубина буферной зоны в Сумской области

Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Буферная зона России в Сумской области должна простираться минимум на 25–35 километров вглубь Украины, заявил NEWS.ru заслуженный военный лётчик генерал-майор Владимир Попов. По его словам, это решение верховного главнокомандующего Владимира Путина направлено на зачистку серой зоны и отвод войск ВСУ от российских границ.

«Было принято решение нашим верховным главнокомандующим Владимиром Путиным, что мы будем зачищать серую зону приграничья. Именно зачищать и отводить как можно больше войск ВСУ от наших государственных границ вглубь территорий противника. Это происходит на Сумском направлении, Харьковском, а чуть восточнее — на Чугуевском направлении со стороны Купянска», — указал Попов.

По его словам, буферная зона России будет продвигаться строго на запад и юго-запад от государственных границ. Её глубина должна составить минимум 25–35 километров вглубь Украины — а возможно, и больше.

Генерал уточнил, что создание зоны включает не только освобождение территорий, но и размещение мобильных постов пограничников, таможенных структур и армейских подразделений для усиления обороны и боевых действий.

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Напомним, ранее командование украинской армии подтвердило, что военнослужащие ВСУ приняли решение отступить со своих позиций в Сумской области под натиском ВС РФ. Российским солдатам удалось прорвать разграничительную линию, а Киев теперь пытается стабилизировать фронт. В связи с этим ВСУ направили элитный спецназ исправлять ситуацию под Сумами.

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Дарья Нарыкова
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