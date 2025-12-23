Генерал раскрыл, какой должна быть глубина буферной зоны в Сумской области
Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ
Буферная зона России в Сумской области должна простираться минимум на 25–35 километров вглубь Украины, заявил NEWS.ru заслуженный военный лётчик генерал-майор Владимир Попов. По его словам, это решение верховного главнокомандующего Владимира Путина направлено на зачистку серой зоны и отвод войск ВСУ от российских границ.
«Было принято решение нашим верховным главнокомандующим Владимиром Путиным, что мы будем зачищать серую зону приграничья. Именно зачищать и отводить как можно больше войск ВСУ от наших государственных границ вглубь территорий противника. Это происходит на Сумском направлении, Харьковском, а чуть восточнее — на Чугуевском направлении со стороны Купянска», — указал Попов.
По его словам, буферная зона России будет продвигаться строго на запад и юго-запад от государственных границ. Её глубина должна составить минимум 25–35 километров вглубь Украины — а возможно, и больше.
Генерал уточнил, что создание зоны включает не только освобождение территорий, но и размещение мобильных постов пограничников, таможенных структур и армейских подразделений для усиления обороны и боевых действий.
Напомним, ранее командование украинской армии подтвердило, что военнослужащие ВСУ приняли решение отступить со своих позиций в Сумской области под натиском ВС РФ. Российским солдатам удалось прорвать разграничительную линию, а Киев теперь пытается стабилизировать фронт. В связи с этим ВСУ направили элитный спецназ исправлять ситуацию под Сумами.
Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.