На восточном участке границы в Сумской области ВСУ отошли с занимаемых позиций. Как сообщает издание «Украинская правда» со ссылкой на офицера ГУК ВСУ Дмитрия Лихового, это коснулось района села Грабовское.

По словам представителя военного командования, украинские войска оставили несколько позиций в этом районе. Он подтвердил факт прорыва линии границы российскими подразделениями, добавив, что на данном участке продолжаются «стабилизационные действия», детали которых не раскрываются.

Глава военной администрации Сумской области Олег Григоров, в свою очередь, сообщил о принудительной эвакуации населения, отказывающегося уезжать, из населённых пунктов Краснопольской общины, куда входит и Грабовское.

Ранее сообщалось, что российские военные подразделения взяли под контроль населённые пункты Высокое (Сумская область) и Светлое (Донецкая Народная Республика). Министерство обороны Российской Федерации официально подтвердило эти сведения. Согласно данным ведомства, Высокое было занято силами группировки «Север», а Светлое – группировкой «Центр».