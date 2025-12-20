Армия России освободила Высокое в Сумской области и Светлое в ДНР

Ранее с итогами прошедшего года выступил начальник Генерального штаба Вооружённых сил Валерий Герасимов. На брифинге для иностранных военных атташе он заявил, что за уходящий период Армия РФ освободила более трёхсот населённых пунктов и свыше 6 300 квадратных километров территории. По его словам, с начала года противник потерял более 225 тысяч военнослужащих, 242 танка, а также свыше 2 200 единиц боевой бронетехники. Кроме того, были уничтожены 46 реактивных систем залпового огня и приблизительно 3 600 артиллерийских орудий и миномётов.