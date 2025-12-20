Армия России освободила Высокое в Сумской области и Светлое в ДНР
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Российские войска установили контроль над населёнными пунктами Высокое в Сумской области и Светлое в Донецкой Народной Республике. Данную информацию подтвердило Министерство обороны России.
Войска группировки «Север» успешно заняли Высокое в Сумской области благодаря своим активным действиям. Аналогично, подразделения группировки «Центр» взяли под контроль населенный пункт Светлое.
Ранее с итогами прошедшего года выступил начальник Генерального штаба Вооружённых сил Валерий Герасимов. На брифинге для иностранных военных атташе он заявил, что за уходящий период Армия РФ освободила более трёхсот населённых пунктов и свыше 6 300 квадратных километров территории. По его словам, с начала года противник потерял более 225 тысяч военнослужащих, 242 танка, а также свыше 2 200 единиц боевой бронетехники. Кроме того, были уничтожены 46 реактивных систем залпового огня и приблизительно 3 600 артиллерийских орудий и миномётов.
Life.ru также писал, что впервые в ходе специальной военной операции российские войска применили роботизированный комплекс ТОС «Солнцепёк-младший». Испытания системы на Сумском направлении прошли успешно, в результате чего были поражены украинские позиции. Управление комплексом осуществляется дистанционно, на расстоянии от 600 до 1000 метров.
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