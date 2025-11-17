Новый российский робот «Солнцепёк-младший» заступил на службу в зоне СВО

Российские военные впервые использовали в зоне спецоперации роботизированный комплекс ТОС «Солнцепёк-младший». Система удачно прошла тест на Сумском направлении, отработав по позициям ВСУ, пишет SHOT.

ТОС «Солнцепёк-младший». Видео © Telegram / Архангел Спецназа

Роботам можно управлять на расстоянии от 600 до 1000 метров, назвали «Солнцепёк-младший». Коммлекс обладает высокой манёвренностью и проходимостью, а его компактность позволяет близко подбираться к вражеским позициям для точного нанесения ударов. Корректировку атаки ведёт оператор БПЛА, который передаёт координаторы мест дислокации ВСУ.

Боевая часть ТОС «младшего» — одноразовые термобарические боеприпасы типа «Шмель» калибром 93 мм. Один выезд на оптико-электронном комплексе равен 10 точным выстрелам по позициям противника. Он также способен уничтожить вражескую тяжёлую технику. Российские десантники на Сумском направлении уже оценили возможности нового комплекса.

Ранее сообщалось, что российский тяжёлый гексакоптер «Мангас» приступил к работе в зоне проведения специальной военной операции и уже выполнил более 230 боевых вылетов. Беспилотник относится к классу грузовых платформ: он способен перевозить боеприпасы, оборудование и медикаменты, а также выполнять задачи по эвакуации и снабжению в труднодоступных участках.