Появилось видео, как «Князь Вандал Новгородский» эффектно поразил технику ВСУ в зоне СВО

Операторы FPV-дронов «Князь Вандал Новгородский» из подразделений войск беспилотных систем уничтожили два объекта ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

FPV-дрон «Князь Вандал Новгородский» уничтожает объект ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны РФ

По данным экипажей, ударом дронов был поражён бронеавтомобиль противника в районе Константиновки, а также наземный робототехнический комплекс на Краматорско-Дружковском направлении.

А ранее Life.ru писал, что российские войска нанесли удар по базе спецназа ВСУ в Борисполе, где проходили подготовку добровольцы из европейских стран. Также удары были нанесены и по другим военным целям на территории Украины.