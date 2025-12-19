За время СВО выросло поколение молодых командиров, прошедших фронт с нуля. Один из них — 29-летний командир роты батальона «Светлояр» с позывным Ворон. Ещё несколько лет назад он был футбольным фанатом, а в 2022 году отправился добровольцем помогать военным. Вскоре подписал контракт, окончил офицерские курсы в Рязани и попал под Кременную — на одно из самых тяжёлых направлений.

«Я только после учебки, командир взвода, а в подчинении у меня люди, часть из которых старше по возрасту. Нужно было зарабатывать авторитет. Всё нормально получилось. А сейчас я уже ротой командую. И возраст у всех как-то стёрся, мы все стали одним поколением», — вспоминает Ворон в беседе с RT. За штурм Серебрянского лесничества он получил орден Мужества. Тогда его подразделение взяло несколько позиций противника, продвинувшись почти на два километра при численном меньшинстве.

В 2023 году, когда между позициями сторон оставались всего сотни метров, случился удивительный эпизод: в часть Ворона сдался командир украинской роты. Офицер из Одессы решил перейти к российским войскам после того, как от его подразделения остались двое живых. Он передал данные о позициях ВСУ и спас своих людей, которым грозил расстрел со стороны «Азова»*.

Позже, на Запорожском направлении, Ворон получил тяжёлое ранение, но после реабилитации вернулся в строй — уже в разведку. Сегодня боец говорит, что фронт изменился: теперь солдатам приходится преодолевать километры под контролем дронов, но дух подразделений остаётся тем же.

«Мы верим в победу, как верили наши деды. Это война, начатая Киевом в 2014 году против своего народа, и закончиться она должна только нашей победой», — говорит офицер.

А ранее Life.ru писал, что солдаты ВСУ сдались в плен у Остаповского, выбросив оружие из окна. Во время допроса пленные заявили, что не желали воевать и были принудительно доставлены на передовую.

* Организация признана террористической и запрещена в РФ.