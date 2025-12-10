В ходе освобождения населённого пункта Остаповское в Днепропетровской области бойцы группировки «Восток» взяли в плен двух военнослужащих Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил командир отделения с позывным Стаф, пишет РИА «Новости».

Со слов командира, военные ВСУ выкинули оружие в окно, заявив о сдаче в плен. Во время опроса пленные заявили, что не желали воевать и были принудительно доставлены на передовую.

«Начали зачищать дом. Двое говорят: мы сдаёмся. Мы им: выходи, сдавайся, бросай оружие. Они оружие в окно выкинули, чтобы мы видели. Двое сдались, остальных пришлось зачистить на месте», — рассказал Стаф.

Боец также сообщил, что командование было оперативно проинформировано о случившемся.

«Мы доложили по радио, что взяли двоих пленных. Нам сказали: отходите», — уточнил командир.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило о подвиге рядового Константина Ситченко, который в одиночку уничтожил пулемётный расчёт и блиндаж ВСУ. Согласно сообщению ведомства, Ситченко проявил хладнокровие и вступил в бой с превосходящими силами противника, что позволило российским силам захватить важный опорный пункт. Захваченная радиостанция дала возможность отслеживать переговоры противника и координировать действия российских штурмовиков.