Подписавший контракт с ВСУ снайпер Колесник погиб в первом же штурме
Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Оксана Примушко
Снайпер 92-й отдельной штурмовой бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ) Станислав Колесник погиб во время первого штурма после заключения контракта. Об этом российские силовики сообщили РИА «Новости».
Отмечается, что его специальность не предусматривала участие в штурме. Источник уточнил, что Колесника направили на передовую как пехотинца либо его позиция была быстро обнаружена и уничтожена.
«В могилу отправляются новобранцы по «контракту 18-24». Военнослужащий 92-й отдельной штурмовой бригады Станислав Колесник, заключивший злополучный контракт, был убит в первом же штурме», — отметил собеседник агентства.
Ранее военнослужащая бригады «Рубеж»* Лилит рассказала, что на Украине появился новый детский страх, который заменил традиционную «бабайку». Им стали сотрудники территориальных центров комплектования, ответственные за мобилизацию. Кроме того, украинцы начали передавать Вооружённым силам РФ координаты местоположения сотрудников ТЦК после того, как те убили жителя Херсонской области с ребёнком.
* Террористическая и экстремистская организация, запрещённая на территории России.