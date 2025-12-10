Снайпер 92-й отдельной штурмовой бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ) Станислав Колесник погиб во время первого штурма после заключения контракта. Об этом российские силовики сообщили РИА «Новости».

Отмечается, что его специальность не предусматривала участие в штурме. Источник уточнил, что Колесника направили на передовую как пехотинца либо его позиция была быстро обнаружена и уничтожена.

«В могилу отправляются новобранцы по «контракту 18-24». Военнослужащий 92-й отдельной штурмовой бригады Станислав Колесник, заключивший злополучный контракт, был убит в первом же штурме», — отметил собеседник агентства.

