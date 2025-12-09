Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 декабря, 14:21

Военнослужащая ВСУ рассказала, что украинские дети боятся не «бабайку», а ТЦК

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Olena Zn

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Olena Zn

На Украине появился новый детский страх, который заменил традиционную «бабайку». Им стали сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК), ответственные за мобилизацию. Об этом рассказала военнослужащая бригады «Рубеж» Лилит.

«Однажды приехала в школу рассказать детям, что такое страшная война. Иду по коридору, а малыши бегут и кричат: «Ребята, прячемся — ТЦК!», — поделилась она.

Украинцы мстят сотрудникам ТЦК за убийство мужчины с ребёнком под Херсоном
Украинцы мстят сотрудникам ТЦК за убийство мужчины с ребёнком под Херсоном

Страх детей оправдан, ведь ежедневно в Сети появляются новые жестокие и жуткие истории «отлова» украинских мужчин, которым приходится идти на крайние меры, чтобы не попасть на передовую. Так, ранее в Одессе мобилизованный мужчина подорвал гранату в Пересыпском районном центре комплектования. Инцидент случился 21 ноября в ходе досмотра личных вещей гражданина. В результате происшествия помещение заполнилось дымом, находившиеся внутри люди эвакуировались, а сам 42-летний военнослужащий, призванный по мобилизации, погиб.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Украина
  • ВСУ
  • Дети
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar