Военнослужащая ВСУ рассказала, что украинские дети боятся не «бабайку», а ТЦК
На Украине появился новый детский страх, который заменил традиционную «бабайку». Им стали сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК), ответственные за мобилизацию. Об этом рассказала военнослужащая бригады «Рубеж» Лилит.
«Однажды приехала в школу рассказать детям, что такое страшная война. Иду по коридору, а малыши бегут и кричат: «Ребята, прячемся — ТЦК!», — поделилась она.
Страх детей оправдан, ведь ежедневно в Сети появляются новые жестокие и жуткие истории «отлова» украинских мужчин, которым приходится идти на крайние меры, чтобы не попасть на передовую. Так, ранее в Одессе мобилизованный мужчина подорвал гранату в Пересыпском районном центре комплектования. Инцидент случился 21 ноября в ходе досмотра личных вещей гражданина. В результате происшествия помещение заполнилось дымом, находившиеся внутри люди эвакуировались, а сам 42-летний военнослужащий, призванный по мобилизации, погиб.
