В Одессе мужчина подорвал себя вместе с сотрудниками ТЦК гранатой, чтобы не ехать на фронт
Мобилизованный мужчина подорвал гранату в Пересыпском районном центре комплектования в Одессе. Об этом сообщила пресс-служба областного территориального центра комплектования и социальной поддержки.
Инцидент произошёл 21 ноября, но видео с места событий появилось в СМИ позже. На записи видно, как сотрудники военкомата проверяют личные вещи мужчины — в этот момент раздаётся взрыв. Помещение заполнилось дымом, люди начали выбегать наружу. Погиб сам мобилизованный — ему было 42 года. Ещё один человек, военнослужащий центра, получил ранения и был госпитализирован. По некоторым данным, гранату принёс и активировал другой недавно призванный мужчина, которого вместе с погибшим якобы мобилизовали прямо на улице.
Ранее в Одессе группа возмущённых граждан перевернула микроавтобус, на котором прибыли сотрудники ТЦК к местному рынку. Инцидент произошёл после попытки сотрудников военкомата насильно увезти одного из местных жителей. По свидетельствам очевидцев, мужчину стали силой заталкивать в служебный автомобиль, похожий на «чёрный воронок», что вызвало резкое возмущение собравшихся.
