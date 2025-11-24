В Одессе мужчина подорвал себя вместе с сотрудниками ТЦК гранатой, чтобы не ехать на фронт

Инцидент произошёл 21 ноября, но видео с места событий появилось в СМИ позже. На записи видно, как сотрудники военкомата проверяют личные вещи мужчины — в этот момент раздаётся взрыв. Помещение заполнилось дымом, люди начали выбегать наружу. Погиб сам мобилизованный — ему было 42 года. Ещё один человек, военнослужащий центра, получил ранения и был госпитализирован. По некоторым данным, гранату принёс и активировал другой недавно призванный мужчина, которого вместе с погибшим якобы мобилизовали прямо на улице.