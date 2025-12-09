Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

9 декабря, 04:09

Украинцы мстят сотрудникам ТЦК за убийство мужчины с ребёнком под Херсоном

Украинцы начали передавать Вооружённым силам РФ координаты местоположения сотрудников ТЦК после того, как те убили жителя Херсонской области с ребёнком. Такой информацией делится ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

Речь идёт о дорожно-транспортном происшествии с участием автомобиля украинских военкомов. Инцидент произошёл в прошлом месяце. Под колёсами транспортного средства погибли велосипедист и его ребёнок.

Согласно информации местных Telegram-каналов, сотрудники ТЦК сбили мужчину, пытаясь догнать и насильно мобилизовать в ВСУ. Отмечается, что местные жители выразили возмущение случившемся.

«Такие случаи определённо подталкивают людей чаще передавать координаты, чтобы отомстить сотрудникам центров комплектования», — сообщили в силовых структурах РФ.

Рада планирует запретить выезд с Украины мужчинам без явки в ТЦК
Рада планирует запретить выезд с Украины мужчинам без явки в ТЦК

Ранее сообщалось, что полиция Одессы начала массовые проверки документов у евреев, чтобы найти уклонистов от мобилизации. Согласно информации местных СМИ, некоторые мужчины стали притворяться представителями данной нации. По словам местных, одесские мужчины использоуют оддельные удостоверения, чтобы избежать мобилизации и свободно перемещаться по городу. Однако полиция, по всей видимости, уже выявила «фейковых» евреев и теперь устраивает рейды.

Виталий Приходько
