Украинцы начали передавать Вооружённым силам РФ координаты местоположения сотрудников ТЦК после того, как те убили жителя Херсонской области с ребёнком. Такой информацией делится ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

Речь идёт о дорожно-транспортном происшествии с участием автомобиля украинских военкомов. Инцидент произошёл в прошлом месяце. Под колёсами транспортного средства погибли велосипедист и его ребёнок.

Согласно информации местных Telegram-каналов, сотрудники ТЦК сбили мужчину, пытаясь догнать и насильно мобилизовать в ВСУ. Отмечается, что местные жители выразили возмущение случившемся.

«Такие случаи определённо подталкивают людей чаще передавать координаты, чтобы отомстить сотрудникам центров комплектования», — сообщили в силовых структурах РФ.

Ранее сообщалось, что полиция Одессы начала массовые проверки документов у евреев, чтобы найти уклонистов от мобилизации. Согласно информации местных СМИ, некоторые мужчины стали притворяться представителями данной нации. По словам местных, одесские мужчины использоуют оддельные удостоверения, чтобы избежать мобилизации и свободно перемещаться по городу. Однако полиция, по всей видимости, уже выявила «фейковых» евреев и теперь устраивает рейды.